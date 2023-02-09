شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 15 منشأة غير ملتزمة بتوفير الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت الهيئة العامة للغذاء والدواء 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومن تلك المخالفات عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني، وعدم إبلاغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال يناير الماضي.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أنها رصدت 6 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و3 منشآت لم تبلغ «الهيئة» عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و6 منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الالكتروني المعتمد.

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لـ6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة. كما أن على تلك المنشآت إبلاغ «الهيئة» في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة، في مدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.

المنشآت المخالفة

6 منشآت لم تلتزم بتوفير المستحضرات

3 منشآت لم تبلغ عن توقع نقص

6 منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر