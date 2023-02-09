شكرا لقرائتكم خبر طلاب ثانويات الشرقية يسجلون في «اكتشف مسارك» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ممثلة في النشاط الطلابي بقطاعية «البنين والبنات في المرحلة الثانوية» للتسجيل في برنامج الاستكشاف والتدريب المهني «اكتشف مسارك» عبر منصة البرنامج، الذي تنفذه مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في نسخته الثانية.

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية لرفع سقف قدراتهم وميولهم، وتثقيفهم حيال الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة لهم في مستقبلهم، والمتوائمة مع سوق العمل ومسيرة التنمية الوطنية إسهاما في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

ويتضمن البرنامج 4 رحلات للطلاب والطالبات، حيث ستكون الرحلة الأولى بعنوان «اكتشف ذاتك»، والثانية «اكتشف خياراتك المهنية»، وتضمنت الرحلة الثالثة «حدد خياراتك المهنية»، وصولا للرحلة الرابعة «ارسم خطتك المهنية»، إضافة إلى الرحلة الموجهة للمعلمين والمعلمات بعنوان «كيف أدعم طلابي مهنيا»، فيما وجه لأولياء الأمور بعنوان «كيف أدعم أبنائي مهنيا».