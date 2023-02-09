شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي يطور أداء المحاكم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لتيسير الوصول للعدالة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المحاكم، أعلنت وزارة العدل إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة من 5 - 6 من مارس المقبل، بحضور الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

ورفع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع العدلي، مشيرا إلى أن الوزارة في سعيها إلى تطوير التقنيات العدلية، ستقيم المؤتمر العدلي الدولي خلال مارس المقبل، الذي سيكون مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية»، سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة، لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا، لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع إستراتيجية طويلة الأجل لمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

المؤتمر العدلي الدولي

