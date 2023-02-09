14 خدمة الكترونية توثق سلالات الخيول العربية الأصيلة

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وتستهدف الخدمات، تمكين ملاك الخيول الأصيلة من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال من إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بخيولهم الكترونيا، والمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك من خلال تسجيل وتوثيق البيانات، كما تسهم الخدمات في نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي، وزيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها، وكذلك زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة.وتحتل المملكة المركز الأول في إنتاج الخيول العربية الأصيلة على مستوى أعضاء المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة (الواهو)، بتسجيل نحو 5 آلاف رأس من الخيل المنتجة منذ 2016م، ويبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الالكترونية 15 ألف مستفيد، ويتجاوز إجمالي عدد الخيول العربية الأصيلة المسجلة في المملكة 50 ألفا.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل على إطلاق الخدمات الالكترونية بشكل متواصل، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي في قطاعات المنظومة؛ وتحقيق مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي، ورفع جودة ومعايير الخدمات المقدمة لمنسوبي المنظومة والمستفيدين من قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
أهداف المنصة:
- تمكين ملاك الخيول الأصيلة من إنهاء الإجراءات الخاصة بخيولهم الكترونيا.
- المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة البيئة والمياه.
- نشر ثقافة الخيول العربية الأصيلة على نطاق دولي. زيادة قيمة الخيول العربية الأصيلة والحفاظ على بيانات السلالات وسهولة تتبعها.
- زيادة الاستثمارات الداخلية والخارجية في مجال الخيول العربية الأصيلة.
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