وظائف تعاقد مباشر بالقوات الجوية

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وسيتاح التقديم على هذه الوظائف في الفترة من 21 - 25 رجب 1444، وذلك عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط: https://jobs.mod.gov.sa/.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية عن 35 وظيفة شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للتشغيل الذاتي.وسيتاح التقديم على هذه الوظائف في الفترة من 21 - 25 رجب 1444، وذلك عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط: https://jobs.mod.gov.sa/.

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