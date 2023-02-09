تدريب الطلاب على أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع Google، دورة تدريبية حول أهمية أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت، وذلك ضمن برامج التثقيف والتوعية للطلاب والطالبات، التي تنظمها الهيئة لإرشاد الأطفال حول وقاية أنفسهم من المحتوى غير المناسب، خلال شراكتها مع القطاعات والشركات المختلفة.

وتضمنت الدورة التدريبية عددا من المحاور التي ركزت على تبسيط طريقة الاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح، واستخدامه بذكاء، وحذر، وثقة، خلال جلسات افتراضية.

إذ تم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء الأمان مثل: Family Online Safety Institute و Internet Keep Safe Coalition و ConnectSafely، وذلك لتوفير أدوات للآباء والمعلمين تساعد الأطفال على أن يكونوا أكثر أمانا على الإنترنت.

واستهدف برنامج «أبطال الإنترنت» في مرحلته الأولى، تدريب 200 طالب وطالبة، تراوح أعمارهم بين 7 -11 سنة، من مدارس واحة العلم للطالبات، ومدارس المناهج الأهلية للطلاب بمدينة الرياض.

يذكر أن البرنامج استهدف أيضا تدريب المعلمين لتقديم الجلسات مباشرة للطلاب، وذلك لزيادة انتشار نطاق البرنامج في المدارس بشكل أوسع.

أهم محاور الدورة

