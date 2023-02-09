شكرا لقرائتكم خبر «هوريكا جدة» يعرض 6 آلاف منتج من المأكولات والمشروبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت هيئة فنون الطهي في فعاليات معرض «هوريكا جدة»، الذي يعد مظلة شاملة للمأكولات والمشروبات والضيافة، إضافة إلى افتتاح «صالون دو شوكولا» النسخة الأحدث لأكبر معرض شوكولاته وحلويات في العالم، وذلك في جدة سوبر.

وسعت الهيئة عبر هذا الحدث إلى استقطاب معارض عالمية متخصصة في قطاع المـأكولات بكافة تفرعاته للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي ونشرها دوليا، فضلا عن فتح قنوات اتصالية بين الطهاة السعوديين ونظرائهم من مختلف دول العالم.

وجمعت الفعالية 150 شركة محلية ودولية متخصصة في تقديم المأكولات والخدمات لقطاع الطهي، بداية من معدات التحضير وأدوات التقديم وتجهيزات المطاعم والكافيهات، وكذلك البرامج التقنية المساندة والتطبيقات والتجارب الريادية الداعمة لمختلف المشاريع، إضافة لوجود علامات تجارية تقدم أحدث الاختراعات في خطوط إنتاج وتقديم المأكولات ومع التعريف بالنكهات والخبرات العالمية في الطهي، وبوجود تجربة إثرائية من خلال التذوق واكتشاف مختلف النكهات.

واحتضن معرض «هوريكا جدة» 30 دولة عرضت 6 آلاف منتج من جميع قطاعات المأكولات والمشروبات ومعدات الضيافة والتكنولوجيا المتعلقة بهذه القطاعات، جامعا بذلك أهم العاملين في قطاع الضيافة من المملكة والعالم تحت سقف أكبر قبة مبنية في العالم، إضافة إلى مسابقات الطهي مثل «هوسبيتاليتي صالون كولينير» ومسابقتي «الباريستا والموكتيل»، تحت أنظار لجنة تحكيم من أشهر الطهاة والمختصين.