شكرا لقرائتكم خبر أعمال فنية بمعرض الأرض تعزز الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف المعرض الذي يتضمن 32 عملا فنيا متنوعا إلى تعزيز الهوية الوطنية خلال الأعمال الفنية التي تجسد الحب للوطن، وارتباط الفنان السعودي بالتراث الطبيعي لوطنه، وإبراز وتحفيز المواهب الوطنية في مجال الفن التشكيلي.وأوضح مركز « إثراء « أن المعرض يأتي لتعزيز ثقافة الفن السعودي، وبناء جسور التواصل مع الفنانين الناشئين والمحترفين، وتأسيس قاعدة علاقات فيما بينهم، مشيرا إلى أن المعرض يشكل انعكاسا للفن والثقافة التي تعيد قراءة التاريخ وتلتقط أسباب التعبير عن الانتماء في تفاصيل جمالية خالدة، تمكن الفنان من استقاء فكرته وتحويلها لرؤية إبداعية خالدة.
يذكر أن المعرض سيستمر 6 أشهر، وتدور الأعمال المشاركة حول 7 مسارات، هي: الوسائط المتعددة، اللوحات التشكيلية، الأعمال التركيبية، المنحوتات، الأعمال المتسلسلة، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، إضافة إلى كثير من البرامج وورش العمل والحوارات والمحاضرات الفنية.
مستهدفات المعرض
- تعزيز ثقافة الفن السعودي
- بناء جسور التواصل مع الفنانين الناشئين والمحترفين
- تأسيس قاعدة علاقات فيما بينهم
- يشكل انعكاسا للفن والثقافة التي تعيد قراءة التاريخ
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال فنية بمعرض الأرض تعزز الهوية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.