شكرا لقرائتكم خبر أعمال فنية بمعرض الأرض تعزز الهوية الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الهوية الوطنية خلال الأعمال الفنية، افتتح مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أمس، معرض «من الأرض»، الذي ينظمه بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، بمشاركة 32 فنانا سعوديا، بمقر المركز بالظهران.

ويهدف المعرض الذي يتضمن 32 عملا فنيا متنوعا إلى تعزيز الهوية الوطنية خلال الأعمال الفنية التي تجسد الحب للوطن، وارتباط الفنان السعودي بالتراث الطبيعي لوطنه، وإبراز وتحفيز المواهب الوطنية في مجال الفن التشكيلي.

وأوضح مركز « إثراء « أن المعرض يأتي لتعزيز ثقافة الفن السعودي، وبناء جسور التواصل مع الفنانين الناشئين والمحترفين، وتأسيس قاعدة علاقات فيما بينهم، مشيرا إلى أن المعرض يشكل انعكاسا للفن والثقافة التي تعيد قراءة التاريخ وتلتقط أسباب التعبير عن الانتماء في تفاصيل جمالية خالدة، تمكن الفنان من استقاء فكرته وتحويلها لرؤية إبداعية خالدة.

يذكر أن المعرض سيستمر 6 أشهر، وتدور الأعمال المشاركة حول 7 مسارات، هي: الوسائط المتعددة، اللوحات التشكيلية، الأعمال التركيبية، المنحوتات، الأعمال المتسلسلة، التصوير الفوتوغرافي، الخط العربي، إضافة إلى كثير من البرامج وورش العمل والحوارات والمحاضرات الفنية.

مستهدفات المعرض

