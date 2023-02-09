مناقشة أحدث الابتكارات في استخدام الإشعاع بالمجال الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمناقشة أحدث التطورات والأساليب المبتكرة المستقبلية لاستخدام الإشعاع بالمجال الطبي، ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الأحد القادم منتدى الطب الإشعاعي، في دورته الـ7 ويستمر 5 أيام، وذلك بقاعة الملك سلمان بمقر المستشفى في الرياض.

ويشارك في المنتدى 50 متحدثا ممثلا لمؤسسات محلية ودولية، وتقدم فيه 120 محاضرة في 8 مسارات علمية مختلفة، بحضور جمع من الأطباء والعلماء والباحثين والعاملين في القطاع الطبي.

يهدف المنتدى إلى تعزيز قدرات منسوبي القطاع الصحي ومهاراتهم وتطويرها، لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى، إضافة إلى تنظيم مسارات علمية تحوي محاضرات وورشا علمية بدرجة استحقاق 20 ساعة تعليم طبي مستمر (CME).

وتتضمن المسارات العلمية: مسار الأشعة المقطعية والمغناطيسية في التشخيص الباطني، التصوير الطبي للكبد والبنكرياس، التصوير الطبي الجزيئي، تقنيات العلاج الإشعاعي، الوقاية من الإشعاع، إدارة الطوارئ الإشعاعية، أمان الأشعة المغناطيسية والتدريع الإشعاعي، وأتمتة تخطيط العلاج الاشعاعي، إذ تسهم هذه المسارات في تشجيع العلوم الأساسية، والبحوث التطبيقية، والتطبيقات السريرية في الطب الإشعاعي، لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

يذكر، أن منتدى الطب الإشعاعي يمثل نسخة مصغرة للمؤتمر الدولي للطب الإشعاعي، الذي يعد الأكبر في مجاله بالمنطقة، من حيث عدد المشاركين وتعدد أوجه المحاور، التي تتناول استخدامات الأشعة في المجال العلاجي والتشخيصي، وطرق الوقاية منها.

المنتدى الطبي وأهدافه

