تنظيف الشواطئ والجزر يستقطب المتطوعين في القنفذة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع، نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة حملة لتنظيف الشواطئ والجزر بمحافظة القنفذة خلال اليومين الماضيين، بمشاركة عدد من المتطوعين وذلك بمتنزه القنع بمحافظة القنفذة.

وأوضح مدير مكتب الوزارة بالقنفذة المهندس حسن المعيدي أن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي.

وأشار إلى مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلفات في الكورنيش، ضمن مبادرات المكتب التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوعين للتعبير عن حبهم للوطن من خلال نشر رسالة الحفاظ على البيئة، وأن نجعل شواطئنا خالية من الملوثات. وأن ذلك يأتي تماشيا مع قيم وزارة البيئة تجاه المسؤولية المجتمعية كجزء لا يتجزأ من هوية الوزارة، عبر طرح وتنفيذ المبادرات والفعاليات التي من شأنها إحداث أثر إيجابي في المجتمع الذي ننتمي إليه.

3 مواقع لمجمعات الدواجن

من جهة ثانية أنهى مكتب وزارة البيئة تخصيص وإصدار صكوك تملك لـ 3 مواقع لتكون مواقع مجمعات للدواجن في المحافظة بمساحة 24.693.669 م2 وتم تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحيا واستكمال إجراءات التخصيص من قبل إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.

ويأتي الهدف من تخصيص هذه المجمعات بهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي وتوفير فرص العمل بمشاركة القطاع الخاص، تحقيقا لأهداف برنامج التحول الوطني.

وتتميز هذه المجمعات ببعدها عن النطاق العمراني للمحافظة على البيئة ولتطبيق أعلى أنظمة التحكم في معايير الأمن الحيوي والسلامة، وتقع في شرق وشمال محافظة القنفذة.

أهداف حملة التنظيف:

