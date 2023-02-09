فرق إنقاذ و98 طن أغذية طليعة جسر المملكة الإغاثي لسوريا وتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توافدت على مطار أضنة التركي أمس طائرات الإغاثية السعودية، ضمن الجسر الجوي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وأقلت الطائرة الأولى فرق الإسعاف والإنقاذ المتخصصة من عدة وزارات وجهات سعودية وفرق تطوعية للمشاركة في مساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا. وحملت الطائرة الثانية على متنها 98 طنا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية. وحملت الطائرة الثانية على متنها 98 طنا من المواد الإغاثية تشتمل على سلال غذائية وخيام وحقائب إيوائية وبطانيات وبسط بالإضافة إلى المواد الطبية. وتأتي المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المتضررة والمنكوبة في مختلف أنحاء العالم بمختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم. ماذا يحمل الجسر السعودي؟





فرق إسعاف وإنقاذ متخصصة.



مواد طبية.



سلالا غذائية.



خياما وحقائب إيوائية.



بطانيات وأغطية وبسطا.



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