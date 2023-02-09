شكرا لقرائتكم خبر ليبيريا تشيد بالتسهيلات المقدمة للمعتمرين والحجاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقال عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد سندي أمس الأول، لتوقيع عقد خدمة حجاج ليبيريا لعام 1444 هـ، أن المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مثنيا على الخدمات التي وفرتها الشركة للحجاج.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس لجنة الحج والعمرة بجمهورية ليبيريا، عبدالله أبو بكر مورمة، بالتسهيلات والخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده للحجاج والمعتمرين، والتي أسهمت في تحقيق الكثير من النجاحات لأعمال الحج والعمرة.وقال عقب اجتماعه برئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية الدكتور أحمد سندي أمس الأول، لتوقيع عقد خدمة حجاج ليبيريا لعام 1444 هـ، أن المشاريع العملاقة التي يشهدها الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شواهد على ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مثنيا على الخدمات التي وفرتها الشركة للحجاج.

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيريا تشيد بالتسهيلات المقدمة للمعتمرين والحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.