تدريب منسوبي المسجد النبوي على الإسعافات الأولية

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وأكد المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد الزهراني حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة خلال المشروع، وأن نكون طرفا في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد النبوي الشريف،وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، مشروع تدريب وتأهيل منسوبي الوكالة على الإسعافات الأولية، وتأمين الحقائب الإسعافية على أبواب وأروقة المسجد النبوي الشريف، وذلك لأهمية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد توجد في المسجد النبوي الشريف.وأكد المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد الزهراني حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة خلال المشروع، وأن نكون طرفا في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد النبوي الشريف،وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

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