خدمات نوعية للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من خدماتها النوعية، في سبيل راحة المصلين والمعتمرين وقاصدي البيت العتيق.

وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين أمس الأول من خلال توزيع عبوات زمزم لــ15.360 مستفيدا، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيدا من التوعية الميدانية.

واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.

من جهة أخرى ناقشت الرئاسة أمس الأول بمقر الرئاسة في مكة المكرمة الخطط الاستعدادية لشهر رمضان المبارك لهذا العام إضافة للمبادرات التي سوف تعمل عليها الرئاسة العامة خلال الشهر الفضيل والبرامج المنفذة في الميدان والخطط التشغيلية بما يحقق رضا ضيوف الرحمن.

وجرى خلال الاجتماع عرض مرتكزات الخطة ومراجعة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع التأكيد على أهمية تدقيق الجودة والقياس وحوكمة الخدمات.

الخدمات في المسجد الحرام

