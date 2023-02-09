خدمات نوعية للمصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام

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وتنوعت الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين أمس الأول من خلال توزيع عبوات زمزم لــ15.360 مستفيدا، والكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيدا، وتقديم التوعية الرقمية لـ18.000 مستفيد، إلى جانب 86.516 مستفيدا من التوعية الميدانية.واشتملت نوعية الخدمات على تقديم 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام، و400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، والعمل على فرش 16.500 سجادة، و1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية.
من جهة أخرى ناقشت الرئاسة أمس الأول بمقر الرئاسة في مكة المكرمة الخطط الاستعدادية لشهر رمضان المبارك لهذا العام إضافة للمبادرات التي سوف تعمل عليها الرئاسة العامة خلال الشهر الفضيل والبرامج المنفذة في الميدان والخطط التشغيلية بما يحقق رضا ضيوف الرحمن.
وجرى خلال الاجتماع عرض مرتكزات الخطة ومراجعة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، مع التأكيد على أهمية تدقيق الجودة والقياس وحوكمة الخدمات.
الخدمات في المسجد الحرام
- توزيع عبوات زمزم لــ15.360 مستفيدا
- توزيع الكتيبات والمطويات على 1.750 مستفيدا
- تقديم التوعية الرقمية لـ 18.000 مستفيد
- 86.516 مستفيدا من التوعية الميدانية
- استفادة 2.029 معتمرا من خدمة التطويف
- استخدام 130.000 لتر من المطهرات 2650 لترا من المعطرات 32.400 لتر في تعقيم السجاد
- 5.500 لتر من معقمات الأيدي
- 2600 لتر من التعقيم بالروبوتات 2400 لتر من التعقيم بالبايوكير
- 32.300 لتر في تعقيم الأسطح
- 100 فواحة لتعطير المسجد الحرام
- 400 أساور بمعصم اليد للزائر الصغير
- العمل على فرش 16.500 سجادة
- 1184 من الخدمات الإنسانية والاجتماعية
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