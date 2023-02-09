بوابة الكترونية تتيح للمحسنين فرصة العناية بالمساجد

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تتضمن المرحلة الأولى: صيانة المساجد ورعايتها وسقيا الماء في 5 مناطق إدارية، هي: الرياض، ومكة والمدينة والشرقية، والقصيم. فيما تتضمن المرحلة الثانية: ترميم المساجد القائمة حاليا.أما المرحلة الثالثة: تتضمن إتاحة التبرع لبناء المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة، على أن يتم التوسع في التغطية لجميع مناطق المملكة حتى اكتمال المراحل، وتسهم البوابة في التيسير على مسؤولي المساجد، ورفع احتياجات مساجدهم، وعرضها للمحسنين للإسهام في توفيرها.
وبين معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن منصة إحسان جاءت لتسهيل عمل الخير عبر تطويع التقنية، ومن أعظم أعمال الإحسان العناية ببيوت الله وتهيئتها للعبادة وأداء الصلاة، لذلك تشارك وزارة الشؤون الإسلامية مع المنصة في توفير خدمة العناية بالمساجد للتيسير على الأئمة، ورفع احتياجاتهم وإتاحة المجال للمتبرعين والمحسنين في خدمة الله».
يذكر، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلة في منصة (إحسان)، قد وقعتا مذكرة تفاهم شملت كثيرا من جوانب العمل الخيري، لتحقيق أهداف الشراكة بين الجانبين، التي تمثلت في توفير أجهزة التبرع الفوري في بيوت الله، وشمل ذلك تغطية أكثر من 40 مسجدا وجامعا موزعا على مناطق المملكة، إضافة إلى مشروع توزيع المصاحف الشريفة الذي نتج عنه طباعة أكثر من مليون نسخة متنوعة وتوزيعها، وذلك في إطار تمكين المحسنين من التبرع وفق منظومة متكاملة، تضمن وصول التبرعات عبر المنصة بطرق آمنة وميسرة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وذلك خلال الرابط https://ehsan.sa/mosques.
مراحل الخدمة
- صيانة المساجد ورعايتها وسقيا الماء في 5 مناطق إدارية، هي
- (الرياض، مكة، المدينة، الشرقية، القصيم)
- ترميم المساجد القائمة حاليا
- إتاحة التبرع لبناء المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة
- التيسير على مسؤولي المساجد ورفع احتياجات مساجدهم وعرضها للمحسنين
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