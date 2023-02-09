المدارس الأهلية تتفوق على الحكومية في مؤشر ترتيب

حققت مدارس الموهوبات بجدة ضمن منطقة مكة المكرمة المركز الأول في المملكة بعد أن سجلت أعلى نسبة في اختبار القدرات علمي بلغت 90.1% بين الجنسين، تليها مدارس أم سلمة للموهوبات بجنوب مكة المكرمة بواقع 89.49، ثم جاءت ثانوية الرواد (بنين) في المنطقة الشرقية ثالثا بـ89.46، والتي جاءت الأولى على مستوى المملكة بين البنين، وذلك بحسب مؤشر هيئة تقويم التعليم الخاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.

ومن المدارس العشرة الأولى للبنين 6 مدارس أهلية و3 حكومية وواحدة للهيئة الملكية بالجبيل، وكذلك جاءت من المدارس العشرة الأولى للبنات 6 مدارس أهلية و3 حكومية وواحدة عالمية.

وفي اختبار القدرات (نظري)، جاءت الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض أولا بـ84.251.

وفي اختبار التحصيلي (علمي)، جاءت ثانوية مدارس الظهران الأهلية بالمنطقة الشرقية أولا بـ89.182.

وفي التحصيلي (نظري)، جاءت أيضا الرياض أولا عبر ثانوية تحفيظ القرآن الكريم في الاختبار الذي يطبق على البنات وليس على البنين بـ 81.27.

وتقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، مؤشر ترتيب لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة. ومع أن هذا المؤشر يقدم مؤشرات مهمة لتقييم الأداء، إلا أنه لا يعتبر تقييم أو تصنيف شامل لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك.

المدارس الأعلى أداء

تم اعتماد إحصائيات المؤشر استنادا على نتائج عام 1443هـ حيث يوجد 4 أنواع للاختبار هي: قدرات علمي وقدرات نظري وتحصيل علمي وتحصيل نظري.

1. ثانوية الرواد في الشرقية (الهيئة الملكية بالجبيل) : 89.463

2.الفيصلية الثانوية للموهوبين في مكة المكرمة (حكومي): 88.734

3. بكة الثانوية للموهوبين في مكة المكرمة (حكومي): 87.987

4. ثانوية الجامعة الأهلية في الشرقية (أهلي): 87.826

5. ثانوية الحصان النموذجية الاهلية بالدمام في الشرقية (أهلي): 86.722

6. ثانوية اجيال المواهب الاهلية في الشرقية (أهلي): 86.293

7. ثانوية منارات الرياض الأهلية في الرياض (أهلي): 86.235

8. ثانوية الأقصى الأهليةفي الرياض (أهلي): 85.632

9: ثانوية التميز العلمي بعرعر في الحدود الشمالية (حكومي): 85.543

10. ثانوية أضواء الهداية (أهلي): 85038

بنات

1. ثانوية الموهوبات في مكة المكرمة (حكومي): 90.1

2. ثانوية شموخ الأجيال الأهلية في الرياض (أهلي): 89.972

3. أم سلمة الثانوية للموهوبات في مكة المكرمة (حكومي): 89.493

4. ثانوية الانجال الدولية في الشرقية (عالمي وأجنبي): 89.154

5. ثانوية مدارس الظهران الاهلية في الشرقية (أهلي): 88.585

6. ثانوية الأنجال الأهلية في الشرقية (أهلي): 87.926

7. ثانوية الفهد الأهليةفي الرياض (أهلي): 87.405

8. ثانوية مدارس الجامعة الاهلية للبنات في الشرقية (أهلي): 86.73

9. ثانوية طلائع القصيم الأهلية ببريدةفي القصيم (أهلي): 85.91

10. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات -القسم الثانوي في القصيم (حكومي): 85.31