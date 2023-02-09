السعودية اليوم / 20 ألفاً و296 قتيلاً إثر الزلزال المُدَمِّر في سوريا وتركيا



اسطنبول 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

بلغت عدد الضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا، 20 ألفاً و 296 قتيلاً.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية اليوم، أنه تم انتشال 17 ألفاً و134 جثةً من تحت الأنقاض حتى الآن.

فيما تم إحصاء 3162 جثةً في سوريا.

//انتهى//

22:06ت م

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