السعودية اليوم / سموُّ سفيرِ المملكة لدى بريطانيا يستقبل طلاب جامعة كنجز كوليج لندن



لندن 18 رجب 1444 هـ الموافق 9 فبراير 2023 م واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة في لندن اليوم، طلاب جامعة كنجز كوليج لندن.

ورحَّب سموُّه، بوفد الجامعة الذي ضمَّ ستين طالباً في تخصصات العلاقات الدولية والعلوم السياسية والأمن الدولي.

وتحدَّث سموُّه - خلال اللقاء- عن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها الاقتصادية. كما تطرَّق إلى قطاع التعليم في المملكة وتطوره خلال الخمسين عاماً الماضية، وكذلك عن القضايا التي تهم المملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي نهاية اللقاء، أجابَ سموُّه على أسئلة الطلاب.

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21:27ت م

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