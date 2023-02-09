السعودية اليوم / صحة الشرقية تنظِّم ملتقى "أنا أستطيع"



الدمام 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

تحت رعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية تنظم صحة الشرقية ملتقى "أنا أستطيع" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان يوم الاثنين القادم.

ويهدف الملتقى إلى تثقيف المجتمع وتوعيته بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها، وتشجيع الكشف المبكر للسرطان، وأهمية أخذ اللقاحات، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمرضى والمتعافين من خلال التكاتف المجتمع؛ لرفع معنويات المصابين وتشجيعهم على إكمال العلاج والتحلِّي بالقوة.

وأوضح مدير العلاقات العامة بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أن الملتقى يتضمَّن جلسة حوارية، بحضور متحدثين أطباء وإستشاريين متخصصين في الأورام السرطانية, بالإضافة إلى مشاركة أخصائيين اجتماعيين, وعرض تجارب ملهمة لمتعافين لنقل تجاربهم, كما يصاحب الملتقى معرض يتكون من أركان تعريفية لبعض جمعيات السرطان بالمنطقة الشرقية، مبينًا أن الملتقى يأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات ذات العلاقة.

وبيَّن الجلعود أن الطرق والحلول لمكافحة السرطان ممكنة ومتوفر، وبإمكاننا كأفراد ومنظمات وهيئات حكومية وغير حكومية التعاون وتقديم وسائل الدعم والمبادرات المناسبة للمجتمع والاهتمام بنشر التوعية المبكرة على الأصعدة كافة؛ للوقاية والحدِّ من الإصابات - بإذن الله- ورفع الوعي الصحي والمجتمعي.

// انتهى //

21:05ت م

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