السعودية اليوم / هيئة الحكومة الرقمية والمياه الوطنية توقِّعان مذكرة تفاهم تقنية لتقديم الخدمات بكفاءة عالية على هامش النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

شهد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل-اليوم- توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين، وتفعيل مسار تجارب الحياة، وعدد من جوانب التحول الرقمي؛ وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق المصالح المشتركة والعامة للجهتين، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية للمستفيدين من خدمات المياه، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية.

وقعَّ مذكرة التفاهم كلٌّ من المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد الخليل، ومدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن المنديل، وذلك على هامش مؤتمر "ليب 23" المنعقد في المدة من 6 إلى 9 فبراير 2023م بواجهة الرياض.

وبيَّن المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد الخليل، أن الهيئة تسعى إلى تقديم الاستشارات والدعم اللازم؛ لرفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين عن طريق برنامج رحلات الحياة، وتعزيز إسهام شركة المياه الوطنية في الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الهيئة ستقدم الاستشارات والدعم اللازم في الابتكار والتحول الرقمي والحلول السحابية من خلال مركز الابتكار والتقنيات الناشئة، وتسويق المنتجات الرقمية من خلال "

من جانبه، بيَّن مدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن المنديل، أنَّ الشركة ستعمل من خلال المذكرة على مشاركة المعلومات المتعلّقة بالخدمات الرقميّة المقدمة للمستفيدين، والتعاون بما يلزم مع هيئة الحكومة الرقمية لبحث مدى إمكانية رفع كفاءتها، والاستفادة من برنامج رحلات الحياة، وتفعيل دور الشركة؛ للإسهام في الاقتصاد الرقمي، وتقديم أبرز الحلول الرقمية باستخدام التقنيات الناشئة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من مركز الابتكار والتقنيات الناشئة التابع لهيئة الحكومة الرقمية.

وأوضح أنه ستتم مشاركة الوثائق والمنتجات الرقمية المطورة من قبل الشركة لعرضها ونشرها من خلال "السعودية الرقمية"،وكذلك مشاركة الوثائق الداعمة لقياس مؤشر نضج التجربة الرقمية؛ بهدف تعزيز تجربة المستفيد، مشيرًا إلى أنه سيجري بحث سبل التعاون مع الهيئة؛ لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل الشركة.

// انتهى //

21:02ت م

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الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسشهد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل-اليوم- توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين الطرفين، وتفعيل مسار تجارب الحياة، وعدد من جوانب التحول الرقمي؛ وذلك لاستثمار القيم المضافة لدى كل طرف بما يحقق المصالح المشتركة والعامة للجهتين، إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية للمستفيدين من خدمات المياه، وتحقيق التكامل في مجال الحكومة الرقمية.وقعَّ مذكرة التفاهم كلٌّ من المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد الخليل، ومدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن المنديل، وذلك على هامش مؤتمر "ليب 23" المنعقد في المدة من 6 إلى 9 فبراير 2023م بواجهة الرياض.وبيَّن المدير التنفيذي للمنتجات وحلول الأعمال المهندس محمد الخليل، أن الهيئة تسعى إلى تقديم الاستشارات والدعم اللازم؛ لرفع كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين عن طريق برنامج رحلات الحياة، وتعزيز إسهام شركة المياه الوطنية في الاقتصاد الرقمي.وأوضح أن الهيئة ستقدم الاستشارات والدعم اللازم في الابتكار والتحول الرقمي والحلول السحابية من خلال مركز الابتكار والتقنيات الناشئة، وتسويق المنتجات الرقمية من خلال " السعودية الرقمية"، مبينًا أن الهيئة تعمل على قياس مؤشر نضج التجربة الرقمية لشركة المياه الوطنية، وإدارة المنصات والختم الرقمي؛ لتعزيز تجربة المستفيد، وقياس التحول الرقمي للشركة.من جانبه، بيَّن مدير عام التطبيقات في شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن المنديل، أنَّ الشركة ستعمل من خلال المذكرة على مشاركة المعلومات المتعلّقة بالخدمات الرقميّة المقدمة للمستفيدين، والتعاون بما يلزم مع هيئة الحكومة الرقمية لبحث مدى إمكانية رفع كفاءتها، والاستفادة من برنامج رحلات الحياة، وتفعيل دور الشركة؛ للإسهام في الاقتصاد الرقمي، وتقديم أبرز الحلول الرقمية باستخدام التقنيات الناشئة لبحث مدى إمكانية الاستفادة من مركز الابتكار والتقنيات الناشئة التابع لهيئة الحكومة الرقمية.وأوضح أنه ستتم مشاركة الوثائق والمنتجات الرقمية المطورة من قبل الشركة لعرضها ونشرها من خلال "السعودية الرقمية"،وكذلك مشاركة الوثائق الداعمة لقياس مؤشر نضج التجربة الرقمية؛ بهدف تعزيز تجربة المستفيد، مشيرًا إلى أنه سيجري بحث سبل التعاون مع الهيئة؛ لرفع ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بعمل الشركة.// انتهى //21:02ت م0208

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة الحكومة الرقمية والمياه الوطنية توقِّعان مذكرة تفاهم تقنية لتقديم الخدمات بكفاءة عالية على هامش النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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