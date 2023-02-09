

الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

تفقد مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، سير العمل في مباني العيادات الشاملة التخصصية الجديدة في منطقة المدينة المنورة ومحافظة جدة، التي تضم تخصصات طب الطوارئ وطب الأسرة والطب العام والأطفال والباطنة والعيون والأنف والأذن والحنجرة والطب النفسي والأسنان وعيادة التغذية والتثقيف الصحي، إضافة للأقسام الإدارية والطبية المساعدة.

ونقل مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية لمنسوبي العيادات تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود في سبيل خدمة المرضى والمراجعين، وما اشتملت عليه المباني الجديدة من زيادة في الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاعات وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وذويهم.

// انتهى //

20:35ت م

0205





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الخدمات الطبية بوزارة الداخلية يتفقد العيادات الشاملة التخصصية في المدينة المنورة وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.