شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على وجهة تاليسكا المقبلة حال الرحيل عن النصر.. نادي مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن أن النجم البرازيلي تاليسكا، مهاجم نادي النصر، قد يرحل عن صفوف العالمي خلال الساعات القليلة المقبلة، على أثر الأزمة التى حلت به مؤخرًا من تصريحاته الهجومية على نادي الهلال، وإقتراب اللاعب بصورة من الإيقاف بعد عرضه على لجنة الإنضباط.

وأوضحت التقارير أن وجهة تاليسكا القادمة ستكون صوب الدوري البرازيلي بصورة كبيرة، فى ظل وجود رغبة قوية من مسئولي فلامينجو فى ضم اللاعب فى نهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه، يرحب اللاعب بفكرة الإنضمام إلى فلامينجو بصورة كبيرة، خاصة أن الفريق البرازيلي أحد الفرق الجماهيرية الكبيرة فى البرازيل، بجانب إستعادة الفريق مكانته القارية مؤخرًا، بعد أن توج بلقب الليبرتادورس، مما يجعل فكرة الإنضمام للفريق وجهة مفضلة.

وكان تاليسكا قد هدد بالرحيل من النصر مؤخرًا حال عدم حل أزمته، حيث لا يرغب اللاعب فى توقيع اي عقوبات عليه بالإيقاف خلال المرحلة القادمة، على صدد شكوي الهلال للاعب.



الهلال يصمم على إيقاف تاليسكا

وأكد أكثر من مصدر مسئول داخل نادي الهلال، أن الفريق يتمسك بموقفه الحالي بإيقاف تاليسكا عن فريق النصر وعدم إستكماله للموسم الحالي، حتى لا يقوم مسئولي الزعيم بشكوي اللاعب فى الاتحاد الدولي فيفا.



موعد مباراة النصر والوحدة القادمة

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره الوحدة اليوم الخميس، فى الجولة ال16 من منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.