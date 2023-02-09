شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب فلامينجو قبل مواجهة الأهلى على برونزية العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نادي فلامينجو لصدمة قوية قبل مواجهة الأهلى، بعدما تأكد غياب فيليبي لويس وليو بيريرا عن المباراة بداعي الإصابة، بجانب غياب جيرسون للإيقاف بعد تعرضه للطرد أمام الهلال، فى الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية الحالية.

ويستعد فلامينجو لملاقاة الأهلى، بعد أن تلقي هزيمة مفاجأة فى مباراته السابقة أمام الهلال بثلاثية مقابل هدفين، حيث يأمل الفريق فى تحقيق الفوز فى هذه المباراة وإنتزاع المركز الثالث، خاصة أن الفريق لم يتعرض لهزيمتين متتاليتين فى مونديال الأندية من قبل.

فى حين يسعي الأهلي لإقتناص الميدلية البرونزية للموسم الثالث على التوالي، والرابعة فى تاريخه، بعد أن تعرض للفريق للهزيمة برباعية مقابل هدف وحيد أمام ريال مدريد، فى الدور ربع النهائي من البطولة.



كولر يطالب لاعبيه بنسيان هزيمة الريال

وطالب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى المصري، لاعبيه بضرورة نسيان ما حدث فى مباراة ريال مدريد الأخيرة. حيث أكد للجميع أنهم قدموا مباراة أكثر من رائعة أمام الميرنجي، ولكن أفتقاد الفريق للمسة الأخيرة كانت السبب وراء عدم إقصاء الفريق الملكي.



موعد مباراة الأهلى وفلامينجو القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره فلامينجو يوم السبت القادم، فى مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.