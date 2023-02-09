شكرا لقرائتكم خبر عن الضربات تتوالى لفريق فلامنجو قبل مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي فيليبس لويس للإصابة قبل مواجهة الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

فيليبس لويس يغيب عن مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

وسوف يغيب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي فيليبس لويس عن صفوف الفريق أمام النادي الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية من ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي من الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.