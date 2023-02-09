شكرا لقرائتكم وظائف نسائية شاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية برتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول)، للكادر النسائي؛ لحمَلة شهادات البكالوريوس والدبلوم في التخصصات التالية:

– وكيل رقيب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة).

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– عريف: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنتين ونصف في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة).

– جندي أول: شهادة الدبلوم الصحي لمدة سنتين في تخصصات: (تمريض، مختبرات عامة، مساعد طبيب أسنان).

شروط وظائف الخدمات الطبية

وبيّنت الإدارة، أن شروط الوظائف المطلوبة هي:

– ان تكون المتقدمة حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة المقدمة عليها.

– أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن تكون المتقدمة حسنه السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

– ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

– ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– أن تكون لدى المتقدمة بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول أثناء فترة التقديم.

– الحصول على درجة (البكالوريوس، الدبلوم) بنفس التخصص الصحي بتقدير لا يقل عن (جيد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الإدارة، أن التقديم سيتاح عبر موقع وزارة الداخلية للتوظيف (هنا)، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 20/ 7/ 1444هـ، وحتى يوم الخميس الموافق 25/ 7/ 1444هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)