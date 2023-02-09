شكرا لقرائتكم لقطات من وصول مساعدات الجسر الإغاثي السعودي إلى تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت “قناة الإخبارية”، اليوم الخميس، لقطات من وصول مساعدات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا، والتي تضم مساعدات إيوائية وطبية وغذائية فضلًا عن الفرق الإغاثية لدعم عمليات البحث وإنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض.

استعدادات إغاثية

وفي وقت سابق، وثقت لقطات نشرتها “قناة الإخبارية” استعدادات فريق البحث والإنقاذ السعودي المكون من كوادر بشرية ومعدات للمغادرة من الرياض إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

ويتوجه الفريق الإغاثي من بينهم أفراد الدفاع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة لمساعدة المتضررين ورفع الركام والبحث عن الناجين ورفع الركام في تركيا وسوريا، في وقت ترتفع فيه أعداد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي