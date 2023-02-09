

الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام.

وأوضحت أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر الدخول لمنصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي https://jobs.sa.

// انتهى //

19:39ت م

0198





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للأمن العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.