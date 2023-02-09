

نجران 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

حصل فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران على المركز الأول في المعدل العام لتجربة المستفيد للعام المنصرم 2022م، على مستوى فروع الهيئة بالمملكة، كما حصل مركز إسعاف الجربة بالمنطقة على المركز الأول في المركز الإسعافي الأعلى أداءً في تجربة المستفيدين على مستوى المملكة .

وأكد المدير العام لفرع الهيئة بنجران محمد بن علي آل فرج أن هذه النتائج جاءت نتيجة تطبيق برامج تحسين الأداء في مختلف المجالات بالفرع، إضافةً إلى جهود الكوادر الطبية الإسعافية بالمنطقة، التي تكللت جميعها – بتوفيق الله – بالنجاح في خدمة المرضى والمصابين وتقديم أفضل الخدمات الطبية الإسعافية لهم بأداءٍ عالٍ ومميز .

// انتهى //

19:27ت م

0197





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بنجران يحصل على المركز الأول في المعدل العام لتجربة المستفيد للعام المنصرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.