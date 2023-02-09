السعودية اليوم / برج الشمال الطبي بعرعر يحصل على اعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ الاشعاعية



عرعر 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

حصل برج الشمال الطبي‬ بعرعر التابع لصحة منطقة الحدود الشمالية‬ على الاعتماد كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارىء النووية والإشعاعية ممثلًا بوحدة التخطيط للطوارىء .

ويمنح هذا الاعتماد لتطبيق المنشأة كافة الاشتراطات والمعايير وبناءً على نتائج التدقيق من قبل فريق خبراء من برنامج الحماية من الاشعاع بالوكالة المساعدة للصحة الوقائية .

// انتهى //

19:15ت م

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