السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يزور بغداد ويُعلن ترحيب المملكة بقدوم أكثر من 33 ألف حاج عراقي



بغداد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

رحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، بقدوم 33,690 حاجا من جمهورية العراق الشقيقة، ضمن مليوني حاج تستعد المملكة لاستقبالهم خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مُشترك عقده الربيعة مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق سامي المسعودي، في زيارته الرسمية لجمهورية العراق، ضمن وفد رسمي من عدة جهات، أكد خلاله على التسهيلات التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين، والتي كان آخرها خفض قيمة التأمين للحاج بنسبة 73% وللمعتمر بنسبة 63%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج، للإسهام في تخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما أشار الربيعة إلى عملية التطوير التي يشهدها منفذ "جديدة عرعر"، والذي استقبل خلال الشهور الماضية أكثر من 300 ألف معتمر من جمهورية العراق، لافتًا إلى ما شهدته الزيارة من بحث لعددٍ من الخيارات والحلول التي تُسهم في تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل تأشيرة الترانزيت المجانية عبر الناقلات

واستعرض التسهيلات التي تقدمها المملكة لكافة المعتمرين بشكل عام وللعراقيين على وجه الخصوص، وشملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الدينية والمعالم التاريخية التي وثق سيرة النبي ? وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين.

والتقى وزير الحج والعمرة، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، برئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والقطاعات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين بشكل عام.

كما اجتمع الربيعة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، وشدد وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع على حرص كافة أطراف منظومة الحج والعمرة، والتي تضم أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بأعلى معايير الجودة، تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير

وعقد الربيعة اجتماعًا مع معالي نائب وزير النقل العراقي طالب عبدالله بإيش، ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبدالرزاق الأسدي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر محمود الزبيدي، وشدد خلال الاجتماعات على ضرورة عودة أعداد الرحلات بين البلدين لما كانت عليه قبل الجائحة، بعد إتاحة أداء العمرة والتنقل بين مدن المملكة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، لافتًا إلى أن أعداد المعتمرين من جمهورية العراق تجاوزت خلال الشهور الماضية 279 ألف معتمر، منذ بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.

حضر اللقاءات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري؛ كما اختتم الربيعة زيارته إلى جمهورية العراق بالتأكيد على حرص الوزارة وكافة أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة، تحت مظلة برنامج ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم غير المحدود والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- على راحة وسلامة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

18:45ت م

0180



بغداد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسرحب معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، بقدوم 33,690 حاجا من جمهورية العراق الشقيقة، ضمن مليوني حاج تستعد المملكة لاستقبالهم خلال موسم الحج للعام الحالي 1444هـ - 2023م.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مُشترك عقده الربيعة مع رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بجمهورية العراق سامي المسعودي، في زيارته الرسمية لجمهورية العراق، ضمن وفد رسمي من عدة جهات، أكد خلاله على التسهيلات التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين، والتي كان آخرها خفض قيمة التأمين للحاج بنسبة 73% وللمعتمر بنسبة 63%، وفتح المنافسة بين شركات مقدمي الخدمات الحج، للإسهام في تخفيض التكلفة على الحجاج، ورفع من جودة الخدمات المقدمة لهم.كما أشار الربيعة إلى عملية التطوير التي يشهدها منفذ "جديدة عرعر"، والذي استقبل خلال الشهور الماضية أكثر من 300 ألف معتمر من جمهورية العراق، لافتًا إلى ما شهدته الزيارة من بحث لعددٍ من الخيارات والحلول التي تُسهم في تيسير قدوم الحجاج والمعتمرين من جمهورية العراق إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل تأشيرة الترانزيت المجانية عبر الناقلات السعودية والتي تتيح دخول المملكة لمدة 4 أيام وأداء العمرة، ضمن جملة من التسهيلات التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة، وإثراء التجربة الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.واستعرض التسهيلات التي تقدمها المملكة لكافة المعتمرين بشكل عام وللعراقيين على وجه الخصوص، وشملت إتاحة تأدية العمرة للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات بدون شروط عمرية أو عددية أو قيود إجرائية تتعلق بوجود المحرم للمرأة، مع تسهيل تنقل المعتمرين بين مدن ومناطق المملكة من خلال تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الدينية والمعالم التاريخية التي وثق سيرة النبي ? وأصحابه الكرام لإثراء رحلة الحجاج والمعتمرين.والتقى وزير الحج والعمرة، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، برئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، لبحث واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفرص تطوير التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات والقطاعات التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين بشكل عام.كما اجتمع الربيعة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي، وشدد وزير الحج والعمرة خلال الاجتماع على حرص كافة أطراف منظومة الحج والعمرة، والتي تضم أكثر من 70 جهة حكومية وخاصة، على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بأعلى معايير الجودة، تحت مظلة برنامج خدمة ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030، في ظل الدعم غير المحدود والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله- على راحة وسلامة ضيوف الرحمن.وعقد الربيعة اجتماعًا مع معالي نائب وزير النقل العراقي طالب عبدالله بإيش، ورئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبدالرزاق الأسدي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر محمود الزبيدي، وشدد خلال الاجتماعات على ضرورة عودة أعداد الرحلات بين البلدين لما كانت عليه قبل الجائحة، بعد إتاحة أداء العمرة والتنقل بين مدن المملكة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات، لافتًا إلى أن أعداد المعتمرين من جمهورية العراق تجاوزت خلال الشهور الماضية 279 ألف معتمر، منذ بدء موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ.حضر اللقاءات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري؛ كما اختتم الربيعة زيارته إلى جمهورية العراق بالتأكيد على حرص الوزارة وكافة أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بأعلى معايير الجودة، تحت مظلة برنامج ضيوف الرحمن- أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفي ظل الدعم غير المحدود والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - يحفظهما الله- على راحة وسلامة ضيوف الرحمن.// انتهى //18:45ت م0180

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يزور بغداد ويُعلن ترحيب المملكة بقدوم أكثر من 33 ألف حاج عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.