

إسلام آباد 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أنه تم إجلاء 23 مواطناً باكستانياً من المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا باكستانيين جراء الزلزال في تركيا وسوريا.

وأضافت أن البعثات الباكستانية في تركيا وسوريا على اتصال مستمر مع السلطات المعنية لكلا البلدين لتقديم الإغاثة اللازمة للباكستانيين المتضررين من الزلزال.

// انتهى //

18:19ت م

0175





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / باكستان تجلي رعاياها من المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.