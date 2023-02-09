

جنيف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية د. تيدروس أدهانوم إن عدد الإصابات بجدري القرود مستمر في الانخفاض، منذ الإعلان عن المرض حالة طوارئ صحية عامة ذات أهمية دولية في يوليو الماضي.

وأوضح في كلمته أمام الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ المعنية بجدري القرود المنعقد في جنيف، أنه تم الإبلاغ حتى الآن عن 85 ألف حالة إصابة بجدري القرود و92 حالة وفاة، مشيراً إلى أن المنظمة ما زالت تتلقى بلاغات بإصابات جديدة من جميع أنحاء العالم، حيث أبلغت 30 دولة في الشهر الماضي عن إصابات، ومن الصعب تحديد المسار الحقيقي للوباء في الإقليم الأفريقي بسبب محدودية البيانات المتاحة، ومع ذلك فإن التباطؤ في عدد الحالات يشير إلى فعالية تدابير الاستجابة على الصعيد العالمي.

وأكد أدهانوم أن القضاء على الوباء ما زال يتطلب جهدًا مكثفًا، وأنه إذا لم يتم وقف انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، فقد نواجه عودة ارتفاع أعداد الإصابات، خاصة أن المرض كان مستوطنًا في العديد من البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا لسنوات عديدة، داعيًا إلى توفير استثمارات عالمية أكثر استدامة لمعالجة هذا المرض في كل مكان، ومواصلة جهود الرصد والمراقبة والوقاية والرعاية الصحية وتلقيح الفئات الأكثر عرضة للخطر.

// انتهى //

17:55ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة العالمية: القضاء على وباء جدري القرود ما زال يتطلب جهدًا مكثفًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.