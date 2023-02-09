السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل قائد قوة المحافظة المعين حديثًا



حفر الباطن 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن , بمكتبه بمقر الضيافة بالمحافظة اليوم , قائد قوة حفرالباطن اللواء الركن عبدالله بن عيد العتيبي بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مؤكداً ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من القيادة الرشيدة واهتمام بتطويرها.

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17:40ت م

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