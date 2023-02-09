شكرا لقرائتكم خبر عن الفيفا يعلق على خسارة الأهلي من ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره النادي الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الفيفا يعلق على خسارة الأهلي من ريال مدريد



وعلق الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على الفيس بوك على خسارة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره نادي ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف.



وقال فيفا على خسارة الأهلي أمس: صباح الخير.. خسارة جولة لا تعني خسارة المعركة، الأهم هو عدم الاستسلام والقتال بشرف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نادي الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي الهلال السعودي يوم السبت المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي فلامنجو البرازيلي على المركز الثالث والرابع يوم السبت الساعة السادسة مساءًا.