السعودية اليوم / انطلاق أول قافلة إغاثة أممية من تركيا إلى شمال غرب سوريا



جنيف 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن مغادرة قافلة مساعدات من غازي عنتاب في تركيا متوجهة إلى شمال غرب سوريا، وهي أول شحنة تمر عبر الحدود من قبل منظومة الأمم المتحدة عقب الزلزال.

وتتضمن الشحنة البطانيات والمراتب والخيام ومواد الماوي، بالإضافة إلى مواد الإغاثة الأساسية والمصابيح الشمسية، وتكفي لتغطية احتياجات خمسة آلاف شخص، وقد لقي آلاف الأشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال غرب سوريا بشكلٍ رئيس في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مدير عام المنظمة أنطونيو فيتوريو إن المنظمة تعمل مع السلطات لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة، معربا عن أمله في أن تصل المساعدات بسرعة للأكثر احتياجا لها.

وناشدت المنظمة المجتمع الدولي للتضامن مع جميع المتضررين من هذه المأساة، وتعبئة الموارد المالية والعمل الجماعي للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

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18:26ت م

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