السعودية اليوم / وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية



القاهرة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

رأس وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريّف اليوم، وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عُقد اليوم على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة، لمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة التي تُمثل أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العربية ودعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وفي مداخلة المملكة، أشار الدكتور الخريّف إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات التنموية والاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، والتي ألقت بظلالها على عددٍ من دول المنطقة، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، مما حفز البنوك المركزية لاتخاذ سياسات نقدية متشددة، تم خلالها رفع معدلات الفائدة بوتيرة متسارعة، الأمر الذي تسبب برفع تكلفة الديون، وتقليص الحيز المالي لدى العديد من دول المنطقة.

واستعرض الخريف مبادرات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –، بتقديم الدعم للعديد من دول المنطقة ثنائياً وعبر المنظمات الإقليمية والدولية، مما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول.

ونوه بأن المملكة تقود العديد من المبادرات لدعم الاستقرار الاقتصاد العالمي، من خلال دورها الريادي في مجموعة العشرين، التي نتج عنها إطلاق مبادرات ساهمت في تخفيف أعباء الديون للعديد من الدول، معرباً عن تطلع المملكة لاستمرار التعاون بين دول المنطقة، والعمل على تطوير نماذج اقتصادية ومالية مستدامة، تُسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية.

وهنأ الخريف جمهورية الجزائر على نجاح القمة العربية في دورتها العادية الـ (31)، وجمهورية موريتانيا الإسلامية على ترأسها للدورة الحالية للمجلس، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها المملكة المغربية خلال ترأسها للدورة السابقة للقمة.

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17:57ت م

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