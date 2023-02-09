السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يرأس اجتماع المجلس المحلي



حفر الباطن 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ، بديوان المحافظة اليوم , اجتماع المجلس المحلي من دورة الانعقاد السادس ، بحضور مديري الجهات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي.

وناقش المجلس الموضوعات المتعلقة بحاجة المحافظة والمراكز التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية المستقبلية، واعتماد التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها لمجلس المنطقة للتوجيه حيالها.

//انتهى//

17:53ت م

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