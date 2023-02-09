السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة



حفر الباطن 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بالمحافظة اليوم , مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة فيحان بن عبدالله الحربي .

وأشاد سموه بالجهود التي يقوم بها بنك التنمية بالمحافظة من خلال المهام والأعمال الريادية والدعم المقدم لريادي الأعمال .

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17:48ت م

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