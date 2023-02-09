السعودية اليوم / "الغذاء والدواء": فرض عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

فرضت الهيئة العامة للغذاء والدواء عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر يناير الماضي .

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها رصدت (6) منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و (3) منشآت لم تبلغ "الهيئة" عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و (6) منشآت لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد .

ويُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ "الهيئة" في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص .

// انتهى //

17:24ت م

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