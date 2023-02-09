السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تدشن مشروع تدريب منسوبي رئاسة المسجد النبوي



‎المدينة المنورة 18 رجب 1444هـ الموافق 09 فبراير 2023م واس

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بالشراكة مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مشروع تدريب وتأهيل منسوبي الوكالة على الإسعافات الأولية وتأمين الحقائب الإسعافية على أبواب وأروقة المسجد النبوي الشريف وذلك لأهمية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة التي قد تتواجد في المسجد النبوي الشريف لاقدر الله .

وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني حرص الهيئة على الاستفادة من الإمكانات المتاحة، في تقديم أفضل رعاية طبية طارئة من خلال المشروع وأن نكون طرفاً في إنجاحه، بما يحقق تطلعات القيادة تجاه تكامل المنظومة الخدمية لقاصدي المسجد النبوي الشريف،وتوفير كل سبل الراحة والسلامة لهم.

ويأتي المشروع ضمن خطط الهيئة الإستراتيجية والذي يسهم في تغطية مثالية بالمسجد النبوي الشريف وتقليص زمن الاستجابة للحالات الإسعافية الطارئة مما يجسد حرص الهيئة على أداء رسالتها الإنسانية التي تشمل الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزائرين بما يكفل لهم -بعد لطف الله- صحتهم وسلامتهم خلال زيارتهم للمسجد النبوي الشريف .

// انتهى //

17:00ت م

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