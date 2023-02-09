السعودية اليوم / فريق " وقاء " بتبوك يواصل جولاته الرقابية ويفعل خطة الطوارئ للرصد الوبائي



تبوك 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

يواصل فريق المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة تبوك جولاته الرقابية لرصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر الأمراض الحيوانية الوبائية المعدية.

وأكد مدير فرع مركز وقاء بتبوك المهندس ناصر العطوي أن أعمال الرصد وتقييم مخاطر الصحة الحيوانية مستمرة على مدار العام, ومنذ اللحظات الأولى لإعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بوجود إصابات بمرض القلاعية في الأردن ، فقد بدأ الفريق بتطبيق خطة الطوارئ للرصد الوبائي في حضائر وأسواق المواشي بتبوك ومشاريع الإنتاج الحيواني، من خلال تكثيف الجولات الرقابية وأخذ العينات المخبرية من المواشي ومتابعة حالاتها الصحية، ورفع الجاهزية للرصد الوبائي لأي حالات اشتباه بالمرض في التربية التقليدية أو مشاريع الإنتاج - لاقدر الله -.

// انتهى//

16:50ت م

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