السعودية اليوم / 35 وظيفة شاغرة على برنامج التعاقد المباشر في القوات الجوية



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أعلنت القوات الجوية الملكية

وسيتاح التقديم على هذه الوظائف في الفترة 21 – 25 رجب 1444هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط: https://jobs.mod.gov.sa/

// انتهى //

16:25ت م

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الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسأعلنت القوات الجوية الملكية السعودية عن 35 وظيفة شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للتشغيل الذاتي.وسيتاح التقديم على هذه الوظائف في الفترة 21 – 25 رجب 1444هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد عبر الرابط: https://jobs.mod.gov.sa/// انتهى //16:25ت م0141

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