السعودية اليوم / هيئة الإعلام المرئي والمسموع تقيم دورة للطلاب والطالبات حول أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

أقامت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، بالتعاون مع Google، دورة تدريبية حول أهمية أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت , وذلك ضمن برامج التثقيف والتوعية للطلاب والطالبات التي تنظمها الهيئة لإرشاد الأطفال حول وقاية أنفسهم من المحتوى غير المناسب، من خلال شراكتها مع القطاعات والشركات المختلفة.

وتضمنت الدورة التدريبية عددًا من المحاور التي ركزت على تبسيط طريقة الاستفادة من الإنترنت بشكل صحيح، واستخدامه بذكاء، وحذر، وثقة، من خلال جلسات افتراضية. حيث تم تطوير البرنامج بالتعاون مع خبراء الأمان مثل: Family Online Safety Institute و

Internet Keep Safe Coalition و ConnectSafely وذلك لتوفير أدوات للآباء والمعلمين تساعد الأطفال على أن يكونوا أكثر أمانًا على الإنترنت.

واستهدف برنامج "أبطال الإنترنت" في مرحلته الأولى، تدريب أكثر من 200 طالب وطالبة، تتراوح أعمارهم بين 7 -11 سنة، من مدارس واحة العلم للطالبات ومدارس المناهج الأهلية للطلاب بمدينة الرياض.

جدير بالذكر أن البرنامج استهدف أيضًا تدريب المعلمين لتقديم الجلسات مباشرةً للطلاب، وذلك لزيادة انتشار نطاق البرنامج في المدارس بشكل أوسع.

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16:18ت م

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