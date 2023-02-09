شكرا لقرائتكم خبر عن تشواميني يعلق على فوز الريال أمام الأهلى وأزمة عبد المنعم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الفرنسي تشواميني، لاعب ريال مدريد، على الإشادة بالمستوي الرائع الذي ظهر عليه الأهلى المصري، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، بالدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية.

حيث أكد تشواميني أن مواجهة الأهلى كانت صعبة، فى الوقت الذي عاني الريال أمامه فى بعض أجزاء المباراة، ولكن حرص تشواميني على التحذير بأن المنافسة لم تنتهي بعد، وأن الفريق الملكي أمامه هدفا آخر وهو الفوز فى المباراةالنهائية والتتويج بكأس العالم للأندية.

وبالحديث مع اللاعب حول المشادة التى حدثت بينه وبين عبد المنعم مدافع الأهلى، أكد أن ما حدث كانت ردة فعل طبيعية لموقف اللاعب بركل الكرة بعيدا، فى الوقت الذي كان حكم المباراة يتابع الكرة عبر تقنية الفيديو.



الريال يضرب موعدا أمام الهلال

وبهذا الفوز تمكن الريال من ضرب موعدا مثيرا آخر، أمام فريق الهلال فى المباراة النهائية، من مونديال كأس العالم للأندية، حيث تعد هذه المرة الأولي التى يتواجها فيها الفريقين فى مباراة رسمية، مع وجود دوافع كبيرة لكلا الطرفين فى إنتزاع اللقب.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيلاقي الهلال يوم السبت القادم، فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.