شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يصدم تاليسكا بعد أزمته الأخيرة مع الهلال.. رد صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن موقف النصر الحالي فى أزمة النجم البرازيلي تاليسكا الأخيرة، والتى تسببت فى أزمة صريحة للاعب وإمكانية تعرضه للإيقاف، على غرار تصريحاته بدعم الجانب التحكيمي للهلال فى بطولاته الأخيرة، والتى كانت سببا رئيسيا فى تفوق الزعيم.

وأضافت بعض المصادر القوية داخل نادي النصر أن الفريق لن يتدخل فى حالة عرض لجنة الإنضباط، حيث أنه لن يكون له القدرة على الاعتراض لمثل هذه التصريحات، خاصة بعد شكوي مسئولي الهلال الأخيرة للاعب.

بجانب أن تاليسكا ظهر بالفعل ضمن فيلم النصر التسجيلي يتحدث عن هذا الأمر، حيث يري مسئولي العالمي أن هذه الأزمة خاصة باللاعب، كما أنه لا يوجد أحدا قد حرضه على الإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وكان تاليسكا قد هدد النصر بفسخ تعاقده والرحيل عن الدوري السعودي فى حالة تنفيذ عقوبة الإيقاف عليه، لا سيما أنه قال ذلك دفاعا على حقوق الفريق النصراوي، والذي يدافع بشكل قوي على ألوانه.



الهلال يصمم على إيقاف تاليسكا

وأكد أكثر من مصدر مسئول داخل نادي الهلال، أن الفريق يتمسك بموقفه الحالي بإيقاف تاليسكا عن فريق النصر وعدم إستكماله للموسم الحالي، حتى لا يقوم مسئولي الزعيم بشكوي اللاعب فى الاتحاد الدولي فيفا.



موعد مباراة النصر والوحدة القادمة

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره الوحدة اليوم الخميس، فى الجولة ال16 من منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.