السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تعتمد (35) مواصفة قياسية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية خلال العام الماضي



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال العام الماضي (35) مواصفة قياسية سعودية في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية، تغطي العديد من الموضوعات مثل المنتجات النسيجية الطبية، وأجهزة التخدير والتنفس، والمعلوماتية الصحية، والأجهزة الكهربائية في التطبيقات الطبية وكذلك مواصفات الأجهزة الطبية المزروعة .

وأوضحت "الهيئة" أنها تقوم بدراسة المواصفات القياسية وتطويرها من خلال فرق عمل وطنية متعددة يشارك بها, بالإضافة إلى منسوبيها العديد من الخبراء في المجال الصحي والصناعي والأكاديمي ممن يملكون المعرفة والاطلاع .

وتشارك فرق العمل بشكل فعّال في تمثيل المملكة بالاجتماعات الدورية للمنظمات الدولية المختصة مثل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) والمنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وذلك من خلال إبداء الرأي الفني، وقيادة وتبني مشروع مواصفات قياسية جديدة .

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها "الغذاء والدواء" في إعداد وتطوير المواصفات القياسية المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الصناعة الوطنية، وتعزيز سلامة وكفاءة الأجهزة والمستلزمات الطبية المتداولة في السوق السعودي .

ويمكن للمختصين والمهتمين الحصول على نسخ من المواصفات المعتمدة من خلال زيارة المتجر الإلكتروني لبيع المواصفات (مواصفة) على الرابط: (https://mwasfah.sfda.gov.sa/Home)،

أو التواصل على الرقم الموحّد (19999) .

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15:54ت م

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