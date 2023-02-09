السعودية اليوم / قوة المهمات والواجبات الخاصة بعسير تقبض على مقيمين لنقلهما وإيوائهما (7) مخالفين لنظام أمن الحدود



أبها 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية الهندية لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ومقيم من الجنسية السودانية لإيوائه (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهما وآواهما إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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15:39ت م

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