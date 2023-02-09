السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الـ111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة موريتانيا



القاهرة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

بدأت اليوم أعمال الدورة الـ(111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.

ورأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف.

ويناقش جدول أعمال المجلس عددًا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية الـ(32) للعام الجاري بالمملكة العربية

ويتضمن جدول الأعمال تقريرًا حول (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي)، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب مناقشة طلبين مقدمين من تونس بشأن (إنجاز تقرير تقييمي لآثار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التكامل الإقليمي العربي، وإحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، ومناقشة مبادرة دولة فلسطين بشأن (تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر جسر الملك حسين - معبر الكرامة).

ويشتمل جدول الأعمال بندًا حول الاستثمار في الدول العربية، وبندًا مقدمًا من الأردن حول (تحديات الأمن الغذائي العربي جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية)، وبندًا من دولة الإمارات حول (سوق الغذاء العربي) وبندين مقدمين من الجزائر حول (الحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي للمؤسسات، والبرنامج العربي للنهوض بالمناوبة الصناعية)، وبندًا من تونس حول (إعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية).

كما يتضمن جدول الأعمال عددًا من البنود

// انتهى //

15:33ت م

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القاهرة 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واسبدأت اليوم أعمال الدورة الـ(111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة موريتانيا، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك.ورأس وفد المملكة المشارك في الدورة الـ(111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الدكتور رياض بن محمد الخريف.ويناقش جدول أعمال المجلس عددًا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية الـ(32) للعام الجاري بالمملكة العربية السعودية ، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر المقبل بموريتانيا.ويتضمن جدول الأعمال تقريرًا حول (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي)، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، إلى جانب مناقشة طلبين مقدمين من تونس بشأن (إنجاز تقرير تقييمي لآثار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على التكامل الإقليمي العربي، وإحكام التعامل مع إصدار شهادات المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى)، ومناقشة مبادرة دولة فلسطين بشأن (تسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الأسواق مع العالم الخارجي من خلال الشحن بالحاويات عبر جسر الملك حسين - معبر الكرامة).ويشتمل جدول الأعمال بندًا حول الاستثمار في الدول العربية، وبندًا مقدمًا من الأردن حول (تحديات الأمن الغذائي العربي جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية)، وبندًا من دولة الإمارات حول (سوق الغذاء العربي) وبندين مقدمين من الجزائر حول (الحوكمة ودورها في تحسين الأداء المالي للمؤسسات، والبرنامج العربي للنهوض بالمناوبة الصناعية)، وبندًا من تونس حول (إعداد دراسة مقارنة حول الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية).كما يتضمن جدول الأعمال عددًا من البنود الرياضية ، منها حول التنظيم الناجح لبطولة كأس العالم 2022 بدولة قطر (مقدم من قطر)، ونجاح دورة الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بالعراق (مقدم من العراق)، ونجاح دورة ألعاب البحر المتوسط 2022، وكأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين 2023 في الجزائر (مقدم من الجزائر)، بالإضافة إلى بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.// انتهى //15:33ت م0122

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