السعودية اليوم / المبعوث الدولي لسوريا يطالب بتوجيه المساعدات الدولية إلى سوريا



جنيف 18 رجب 1444 ه الموافق 9 فبراير 2023 م واس

طالب المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين بعيداً عن أية حسابات سياسية، وعمل كل شيء لتقديم الدعم المنقذ للحياة، مشيراً إلى أن السوريين كانوا قبل الزلزال يحتاجون للمساعدات، ولازال هناك أعداد كبيرة من الناس تحت الأنقاض في درجات حرارة شديدة البرودة .

وأوضح في إفادة صحفية أنه اجتمع اليوم بممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأكدوا له أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم للمساعدة في عمليات الإغاثة، وأن المساعدات بدأت بالفعل في التوجه إلى شمال غرب سوريا، والمناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية، بما في ذلك حماه وحلب ودمشق .

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15:02ت م

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