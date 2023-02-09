السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يناقش احتياجات ومشاريع فرع الوزارة بمنطقة الرياض



الرياض 18 رجب 1444 هـ الموافق 09 فبراير 2023 م واس

ناقش معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، احتياجات ومشاريع فرع الوزارة بمنطقة الرياض، وتفعيل الشراكات التطوعية والمجتمعية لتحقيق رسالة المسجد في المجتمع والعناية في بيوت الله صيانة ونظافة ، بحضور عدد من المسؤولين بالوزارة .

وأكد آل الشيخ خلال اجتماعه مع وكلاء الوزارة ومسؤوليها , أهمية مضاعفة الجهود في خدمة بيوت الله والاستفادة من التقنية في تسريع إيصال الخدمات وتطويرها مواكبة لرؤية المملكة 2030 ، كما استمع معاليه خلال الاجتماع للخطط والبرامج المنفذة في الفرع والإدارات المرتبطة به إلى جانب سير عمل المشاريع الجاري تنفيذها وآلية معالجة المشاريع المتعثرة.

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14:57ت م

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